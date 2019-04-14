الساعدي: حوض حمرين خالي من الدواعش

الساعدي: حوض حمرين خالي من الدواعش
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن قائد جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، الاحد، عن انتهاء العمليات العسكرية في تلال حمرين بتحقيق اهدافها، فيما أكد أن المنطقة أصبحت خالية تماما من تواجد “داعش”.وقال الساعدي في تصريح  صحفي له اليوم: ان “العمليات العسكرية التي انطلقت قبل عدة ايام لملاحقة خلايا وفلول داعش في تلال حمرين انتهت، مساء امس، بعد تطهير المنطقة من الدواعش”.واضاف الساعدي، ان “قوات جهاز مكافحة الارهاب وبالتعاون مع طيران الجيش تمكن من قتل 12 داعشيا وتدمير عجلات واوكار لداعش في المنطقة”، مشيرا إلى أن “النطاق الجغرافي للعملية شملت اطراف جبال حمرين واطراف البحيرة”.وتابع الساعدي ان “العمليات العسكرية النوعية مستمرة لملاحقة عناصر التنظيم الاجرامي اينما كانوا لحين تطهير جميع المناطق من الخلايا النائمة”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *