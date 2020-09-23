الساعدي يوجه سؤالا للكاظمي عن”التواجد الأمريكي”في العراق!

الساعدي يوجه سؤالا للكاظمي عن”التواجد الأمريكي”في العراق!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن النائب عن تحالف سائرون صباح الساعدي ، الأربعاء، عن توجيه سؤال نيابي إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بخصوص تواجد القوات الأجنبية وعلى رأسها الأمريكية على الاراضي العراقية.وقال الساعدي في تصريح صحفي، إن “معاناة العراقيين لا تكاد تنتهي نتيجة استمرار القوات الأمريكية والأجنبية داخل العراق”، مبينا أن “تلك القوات تحتل جزء من الأراضي العراقيةوأضاف الساعدي، أن “قوات الاحتلال الأميركي تقوم باستمرار في التلاعب بمساحات واحتلالها لانشاء قواعد عسكرية عليها”.وأوضح “أننا قمنا بتوجيه سؤال نيابي إلى رئيس مجلس الوزراء استنادا إلى احكام المادة 61 سابعا الفقرة أ من الدستور والمادة 29 من قانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018 بخصوص استمرار الاحتلال الأمريكي”.

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