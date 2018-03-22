الساقط و الساقطة لا يحتاج الى تسقيط

بعد مهوال ابن الخايبة عن (الف صدام) بدأت ابواق وعاظ و واعظات السلاطين الساقطين تكرار ان المهوال الشريف (تسقيط سياسي) متناسين ان الرئاسات الثلاث وشبكاتها (كلهم ساقطون).النزيه منهم في الرئاسات الثلاث وشبكاتها لا يستثنى لان الساكت عن الحق شيطان اخرس اسكته الراتب الفاحش و المخصصات الفاحشة و المنافع الفاحشة.الساقط اخلاقيا و نهب المال العام و ممتلكات الدولة لا يحتاج الى تسقيط سياسي لان السقوط الاخلاقي يشمل كل انواع السقوط:
اولا: من نهب المال العام و اهمل تجهيز الخدمات الضرورية كالماء و الكهرباء و الدواء لغرض خصخصتها و استثمارها لا يحتاج الى تسقيط لانه ساقط.
ثانيا: من نهب المال العام و اهمل التعليم لغرض خصخصته او استثماره لا يحتاج الى تسقيط لانه ساقط.
ثالثا: من سكت عن بيوت التنك و الطين و البردي و سكن في قصور صدام لا يحتاج الى تسقيط لانه ساقط.
رابعا: من نهب مال و لد الخايبة و ركب رباعيات الدفع التي سعرها بالملايين و تركهم يسيرون حفاة لا يحتاج الى تسقيط لانه ساقط.
خامسا: من اهمل الزراعة ليخصخصها او يستثمرها لا يحتاج الى تسقيط لانه ساقط.
سادسا: من اهمل المصانع الحكومية لتستورد شركاته السلع الخردة بدلها لا يحتاج الى تسقيط لانه ساقط.
سابعا: من وهب الاردن العاق النفط و اسقط عنه الواردات الكمركية لا يحتا ج الى تسقيط لانه ساقط.
ثامنا: من انفتح و انفلق على قاتلي الشبيعة لانه و عائلته في امان لا يحتاج الى تسقيط لانه ساقط.
تاسعا: من تبوأ المنصب حاملا جنسية اجنبية حرّمها الدستور ساقط لا يحتاج الى تسقيط.
عاشرا و هو الاهم: من اقترض من البنك الدولي و الدول لينهب القروض ساقط لا يحتاج الى تسقيط.
اخيرا لاختصار ما ذكر: من خان امانة ناخبيه عدة مرات لا يؤتمن لانه ساقط لا يحتاج الى تسقيط.
باختصار: مهوال ابن الخايبة ينطبق على اكثر من الف صدام و (صدامة) من المعممين و الافندية و المحجبات و (العارضات) و لا حاجة الى التسقيط لانهم ساقطون و لأنهن ساقطات.