السامرائي للعامري:تحالف عزم جزء حيوي من الإطار وتوجيهات قياداته أوامر

السامرائي للعامري:تحالف عزم جزء حيوي من الإطار وتوجيهات قياداته أوامر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس تحالف العزم مثنى عبد الصمد السامرائي مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري،مساء امس السبت، التطورات الاخيرة للمشهد السياسي.وحذر السامرائي خلال اللقاء الذي حضره نواب وقيادات تحالف العزم، وفقا لبيان صادر عن التحالف، من “اغلاق باب الحوار والتفاهم”.وأكد ان “المخرج من الازمة الحالية يكمن في جلوس الاطراف السياسية وفق مبادرات الاطار الذي نحن جزء منه وفتح قنوات التفاهم من اجل حسم الخلافات والوصول الى بر الامان ضمن اطار الدستور والاستحقاقات الانتخابية”.

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