السامرائي والسفير الروسي يبحثان تعزيز التعاون بين العراق وروسيا

السامرائي والسفير الروسي يبحثان تعزيز التعاون بين العراق وروسيا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس تحالف العزم مثنى عبد الصمد السامرائي، اليوم الأربعاء، السفير الروسي ايلبروس كوتراشيف لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.وذكر المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ، أن “السامرائي استقبل  السفير الروسي ايلبروس كوتراشيف لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين على الصعيدين السياسي والاقتصادي”. وأكد السامرائي أن “العراق مهتم في تطوير علاقته الخارجية مع البدان كافة”، مضيفا ان “السياسة الخارجية للعراق بدأت تقطع اشواطا مهمة في التعاون المشترك مع البلدان الأخرى”.

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