السامرائي وصديق يبحثان استقرار العراق

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم الاثنين ( 12 كانون الثاني 2026 )، الملفات ذات الاهتمام المشترك مع السفير البريطاني لدى العراق عرفان صديق.وقال المكتب الاعلامي للتحالف في بيان ، إن “السامرائي استقبل، اليوم الاثنين، في مدينة سامراء السفير البريطاني لدى العراق عرفان صديق”، مبينا أنه “جرى بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين العراق والمملكة المتحدة”.واضاف أن “اللقاء تناول العلاقات الثنائية، وأهمية دعم الاستقرار في العراق، وتعزيز التواصل السياسي والدبلوماسي بما يسهم في تطوير مجالات التعاون، وبما يخدم المصالح المشتركة ويعزز فرص العمل المشترك في المرحلة المقبلة”.

