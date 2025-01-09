السبت المقبل..اجتماع البرلمان الآسيوي في بغداد

السبت المقبل..اجتماع البرلمان الآسيوي في بغداد
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- من المقرَّر أنْ تستضيف العاصمة بغداد يوم السبت المقبل، اجتماع اللجنة الدائمة المعنيَّة بالشؤون السياسيَّة بالجمعيَّة البرلمانيَّة الآسيويَّة بمشاركة وفود (13) دولة ووفد الأمانة العامة لجمعية البرلمانات الآسيوية، إضافة للعراق.وقال رئيس مجلس النوّاب محمود المشهداني للصحيفة الرسمية، إنَّ “اجتماع البرلمانات الآسيويَّة الذي سيُعقد ببغداد، يخصّ اللجنة الدائمة المعنيَّة بالشؤون السياسيَّة للبرلمانات لمناقشة المواضيع الطارئة التي حدثتْ في الساحة الدوليَّة والإقليميَّة ومن ضمنها الساحة العربيَّة”.وأشار المشهداني إلى أنه “سيجري في ضوئها اتخاذ بعض التوجيهات التي ستُقدَّم للمؤتمر العام لاعتمادها كقرارات”

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