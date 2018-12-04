السبت المقبل.. انطلاق انتخابات نادي الميناء لكرة القدم
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بغداد/شبكة أخبار العراق- وافقت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، الثلاثاء، على اقامة انتخابات نادي الميناء الرياضي يوم السبت المقبل.وقال مراسل شبكة أخبار العراق، إن ” اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية وافقت على اقامة انتخابات نادي الميناء الرياضي يوم السبت المقبل”، لافتاً إلى أن “الانتخابات ستقام في الثامن من الشهر الحالي على قاعة البورت كلاب بمحافظة البصرة بتمام الساعة التاسعة صباحا”.وأوضح، أن “موافقة الاولمبية جاءت عقب لقاء جمع رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الميناء اسعد عبد الرزاق بالمكتب التنفيذي للجنة”، مشيراً إلى أن “الانتخابات ستشهد تواجد ممثل الاولمبية لكتابة تقرير عنها وتسجيل المخالفات ان وجدت.