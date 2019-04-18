السبت المقبل..انعقاد قمة بغداد لبرلمانات دول الجوار

وكان عضو لجنة العلاقات الخارجية، ريبوار كريم، قد كشف الاربعاء (17 نيسان 2019)، عن ثلاثة ملفات مهمة سيتم بحثها في مؤتمر برلمانات دول جوار العراق.

وقال كريم في تصريح صحفي، إن “عقد هذا المؤتمر في بغداد يعد خطوة مهمة جـــداً فــي هـــذه المرحلة، بعد أن أصبح العراق محورا لتوحيد جهود دول الجوار”.

وأضاف أن “المؤتمر سيناقش 3 موضوعات ومحاور مهمة تخص مصلحة العـراق ودول الجـوار وهي الأمـن، وإعـــادة الترتيبات الإقليمية لغرض الخروج بقرارات وخطوات مهمة نحو بـناء منطقة آمنة في المرحلة القادمة، والتطور والتعاون الاقتصادي والسياسي بين هذه الدول”.

وأوضح أن “هـذه هي المـرة الأولى التي يخطو بها العراق بهذا الاتجاه، وهي خطوة مبـاركة لان اجـتــماع تلك الدول على طاولة واحدة سيكون خطوة نحو التقارب في ما بينها وبالتالي سيأتي بعده العـديد من الخـطــوات المهـمة خلال المــرحلة المقبلة”.

وتحتضن العاصمة بغداد، مؤتمر برلمانات دول الجوار السبت المقبل.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن “المؤتمر تحت شعار ‏{العراق.. استقرار وتنمية}، وبدعوة من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بغداد تحتضن مؤتمر برلمانات دول جوار العراق السبت المقبل”.