السبعاوي:إرسال نتائج تحقيق غرق العبارة إلى القضاء لمحاسبة المقصرين

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس محافظة نينوى، حسن السبعاوي، اليوم الخميس، إرسال نتائج اللجنة التحقيقية التي شكلها المجلس بشأن حادثة غرق العبارة في الجزيرة السياحية بمدينة الموصل، الى القضاء لمحاسبة المقصرين.وقال السبعاوي، في تصريح صحفي، إن “مجلس المحافظة بعد حادثة غرق العبارة المؤلمة، شكل لجنة للتحقيق بالحادثة مكونة من رئيس لجنة النزاهة والقانونية والخدمات في مجلس المحافظة”.وأضاف السبعاوي، أن “اللجنة اجرت عدة جولات والتقت، بمدراء الدوائر منهم مدير عام دائرة الصحة، والاستثمار، وقائممقام الموصل”، مبيناً أن “اللجنة اثبتت تقصير بعض الجهات ازاء الحادثة منهم قائممقام الموصل”، لافتا الى ان “نتائج وتوصيات التحقيق ارسلت الى القضاء من اجل محاسبة المقصرين”.وكان مجلس النواب العراقي قد صوت بالإجماع، في 24 اذار الماضي على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب، ونائبيه عبد القادر سنجاري وحسن العلاف، بناء على طلب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، خلفية تهم بشبهات فساد، وغرق العبارة السياحية في نهر دجلة بمنطقة الغابات بمدينة الموصل، والتي راح ضحيتها أكثر من 122 اشخاص.وشهدت جزيرة الموصل السياحية، ظهر الخميس 21 اذار 2019، غرق عبارة كان على متنها أكثر من (250) شخصا، رغم أن طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز الـ 50، مما أدى الى مصرع أكثر من 122 شخص غالبيتهم نساء وأطفال، فيما تواصل فرق الانقاذ، حتى الان، البحث عن جثث مفقودة لغرقى آخرين.