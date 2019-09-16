السبعاوي :لقاء المالكي ببعض شيوخ الموصل “اللوكية” لاينقذه من حبل المشنقة بسبب إجرامه بحق العراق والموصل خاصة

السبعاوي :لقاء المالكي ببعض شيوخ الموصل “اللوكية” لاينقذه من حبل المشنقة بسبب إجرامه بحق العراق والموصل خاصة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- علق عضو مجلس محافظة نينوى حسن السبعاوي، الاثنين، على لقاء  “بعض” عشائر المحافظة”اللوكية” مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.وقال السبعاوي، في حديث  صحفي: إن “السياسيين جميعهم في بغداد فتحوا ابوابهم لجميع الشيوخ والاهالي، فهناك دعاية انتخابية مبكرة لانتخابات مجالس المحافظات”، مشيراً الى أن “الشيوخ والوجهاء كثر ولا يمكن منع اي شيخ من لقاء اي سياسي او مسؤول”.وأضاف، أن “من يمثل أهالي نينوى، هم الحكومة المحلية ومجلس المحافظة، وهذه اللقاءات هدفها انتخابي ومصالح شخصية”. لافتاً الى أنها “لا تعبر عن وجهة نظر اهالي الموصل او تطلعاتهم المستقبلية”.وكان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، قد التقى بمكتبه في بغداد أمس الاحد،  بعض الشيوخ اللوكية، فيما أكد أن الموصل واهلها دعاة مركزية الدولة، مشيرا الى انهم دفعوا ثمن وطنيتهم والتزامهم العالي من جانبهم، اعرب شيوخ ووجهاء عشائر الموصل عن سعادتهم بلقاء المالكي، واعلنوا عن وقوفهم يداً بيد مع ابناء شعبهم الغيارى في جميع محافظات البلاد لدحر مؤامرات الاعداء وبناء العراق الجديد”.واشار المالكي إلى أن “المدينة تضم نسيجاً اجتماعياً متآلفاً”، مشدداً على ضرورة “استثمار وتوظيف هذا التنوع من اجل تعزيز الثقة والمشاركة لتحقيق تطلعات وامال ابناء المحافظة”، مؤكدا “اهمية العمل بروح الفريق الواحد وتنسيق الجهود بين القوى السياسية والمواطن من اجل تجاوز التحديات، والشروع في اكمال عملية إعمار المدن التي تضررت من جراء الاٍرهاب والمساهمة في اعادة النازحين”.

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