السعداوي: عمليات تهريب المال العراقي مستمرة برعاية البنك المركزي

السعداوي: عمليات تهريب المال العراقي مستمرة برعاية البنك المركزي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية السابق، عبد الهادي السعدواي، السبت، أن خروج الدولار من العراق لم ينقطع لغاية اليوم برعاية البنك المركزي العراقي بالتنسيق مع مصارف احزاب الفساد.وقال السعدواي، في تصريح صحفي: أن “عملية غسيل الأموال أصبحت اكبر من السابق وهناك عدم خشية من القانون لوجود بعض الاطراف المشتركة في هذه الجريمة تذلل لهم جميع الإجراءات”.ولفت إلى أن” الحكومة وقيادات المنافذ ورجالات الاقتصاد لغاية ألان لم يقدموا أي مقترح لإتمتة المنافذ وهذا دليل على أمرين الأول مشكلة القانون والثانية علم الدولة بهذه المشكلة وعدم معالجتها”.وأشار إلى أن” الحكومة الاتحادية ولغاية اللحظة لم تسيطر على حدودها الخارجية ولا توجد لديها القوة الكافية للسيطرة على عملية غسيل الأموال وتهريب الدولار عبر البنك المركزي العراقي”.وبحسب إحصائية غير رسمية تم تداولها من قبل خبراء الاقتصاد في مواقع التواصل فان حجم الأموال العراقية الموجودة في بنوك العالم تبلغ 60 مليار دولار مقيدة بأسماء وهمية ومشاريع على الورق فقط. 

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