السعودية تؤكد على حرصها لاستقرار العراق

السعودية تؤكد على حرصها لاستقرار العراق
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الثلاثاء، حرص المملكة على أمن واستقرار العراق.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمعه مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.وذكرت وكالة الانباء السعودية “واس”، ان”رئيس الوزراء العراقي أطمان خلال الاتصال على صحة خادم الحرمين الشريفين”.واضافت، ان” ولي العهد، أكد على حرص المملكة على أمن العراق الشقيق واستقراره، وعلى تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *