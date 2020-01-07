السعودية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه العراق

السعودية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء (07 كانون الثاني 2020)، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الوضع في العراق.ونقلت قناة “العربية” في خبر عاجل ، أن “مجلس الوزراء السعودي طالب المجتمع الدولي بأن يتحمل المسؤولية تجاه الأوضاع في العراق”.وأكد مجلس الوزراء “ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار المنطقة”.وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق من اليوم أن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي يريد انتقاماً لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني على يد القوات الإيرانية.

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