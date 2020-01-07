السعودية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه العراق

بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء (07 كانون الثاني 2020)، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الوضع في العراق.

ونقلت قناة “العربية” في خبر عاجل ، أن “مجلس الوزراء السعودي طالب المجتمع الدولي بأن يتحمل المسؤولية تجاه الأوضاع في العراق”.

وأكد مجلس الوزراء “ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار المنطقة”.