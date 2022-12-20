السعودية والبحرين والكويت والإمارات يرفضون التدخل الإيراني في الشأن الداخلي العراقي

السعودية والبحرين والكويت والإمارات يرفضون التدخل الإيراني في الشأن الداخلي العراقي
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عمان/ شبكة أخبار العراق- أكدت دول السعودية والإمارات والكويت والبحرين على رفضها التدخل الإيراني في الشأن العراقي ، جاء ذلك خلال كلمات وزراء خارجية دولهم في مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون بنسخته الثانية المنعقد في الاردن اليوم الثلاثاء، كما جددت الدول أعلاه  مواصلة دعمها للعراق في تحقيق استقراره وتطوره . 

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