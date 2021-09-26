السفارة الأمريكية:إعادة (17000) قطعة أثرية للعراق

السفارة الأمريكية:إعادة (17000) قطعة أثرية للعراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت السفارة الأمريكية لدى بغداد، الأحد، إحصائية بعدد القطع الأثرية المُعادة للعراق.وذكرت السفارة، في بيان ، أن “في 23 أيلول/سبتمبر، احتفلنا بعودة اللوح الآثري “حلم جلجامش” الى الشعب العراقي، أقدم قصة مكتوبة في العالم! إن وزارة الخارجية الأمريكية ملتزمة وتفخر بالعمل الذي قمنا به مع العراقيين لدعم التراث الثقافي العراقي”.وأضافت: “بالإضافة إلى هذه القطعة الاستثنائية، سهلت حكومة الولايات المتحدة الإعادة الطوعية لـ 17000 قطعة آثرية إلى العراق في تموز/يوليو”.

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