أكثر من (35) مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال خمسة أشهر
السفارة الأمريكية:انسحاب قواتنا لتعزيز الاستقرار في العراق
الأمن النيابية تعلن تخوفها من الانسحاب الأمريكي من العراق
نائب:الرئاسة البرلمانية تتحمل مسؤولية تعطيل البرلمان
مصدر أمني:إنطلاق المرحلة الأولى من الانسحاب الأمريكي
الإصلاح المصرفي يفجر خلافات بين المصارف والبنك المركزي
وزير الخارجية والقائم بأعمال السفارة الأمريكية يبحثان الملف النفطي
خبير اقتصادي:الإقليم يواجه عدة عقبات في تصدير النفط
البنك المركزي يطلق دليل الوصول إلى تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة
بقاء أموال العراق في البنك الفدرالي الأمريكي أمان قانوني
وجبة من أسماء المرشحين المستبعدين من قبل هيئة اجتثاث البعث الإيرانية
مليار و296 مليون ديناراً راتب النائب في الدورة البرلمانية والدولة تعاني من العجز المالي
البرلمان الحالي..فاشل وفاسد ومزور والشعب لايثق به
الانتخابات المقبلة إبقاء الخونة والسراق والقتلة جاثمين على صدر الشعب
مصدر سياسي:السامرائي خصص أكثر من (100) مليون دولاراً لشراء المقاعد النيابية
لاريجاني:الاتفاقية الأمنية مع العراق لتعزيز الدفاع المشترك ضد أمريكا وإسرائيل
نائب إطاري:الفساد في ظل حكومة السوداني وصل إلى أعلى المراحل
إيران تشكر حشدها والسوداني على رفع الأعلام الإيرانية ومعاقبة من رفع الأعلام العراقية في الزيارة الأربعينية
نائب إطاري:الإمام الغائب “زعلان”على زعماء الإطار لعدم إقرار قانون الحشد الإيراني
