السفارة الأمريكية:انسحاب قواتنا لتعزيز الاستقرار في العراق
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف متحدث باسم السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الاثنين، عن قرب توقيع شراكة “مدنية” بين التحالف الدولي والعراق، تزامناً مع الانسحاب “العسكري” المخطط له بحلول سبتمبر المقبل.وقال المتحدث في تصريح صحفي، إن التحالف الدولي لهزيمة داعش (عملية العزم الصلب) سينتقل من مهامه العسكرية في العراق إلى شراكة أمنية ثنائية أكثر تقليدية، مؤكدا على استمرار جهود التحالف المدنية بقيادة مدنية على المستوى العالمي.وأكد أن هذا التحول لا يعني نهاية عمل التحالف الدولي لهزيمة داعش، بل يأتي ضمن خطة التحول نحو تعزيز الاستقرار في العراق من خلال الشراكة الأمنية والتعاون المدني المستمر.

