السفارة الأمريكية:بلادنا ستقدم 5,2 مليون دولار إضافية للفريق الأممي لمراقبة الانتخابات العراقية

السفارة الأمريكية:بلادنا ستقدم 5,2 مليون دولار إضافية للفريق الأممي لمراقبة الانتخابات العراقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت السفارة الأمريكية في بغداد، الخميس  إن واشنطن استعرضت خططا لتقديم 5,2 مليون دولار إضافية لفريق مراقبة الانتخابات التابع لفريق “يونامي“.وذكرت السفارة، في بيان، أن “الوفدين (العراقي – الأميركي) ناقشا كيف تستطيع الولايات المتحدة دعم الحكومة العراقية بالطريقة الفضلى لحماية المتظاهرين والنشطاء والنساء في الحياة العامة والصحفيين ومتابعة المساءلة القضائية عن الجرائم العنيفة ضد تلك الجماعات“.ولفتت إلى أن “الولايات المتحدة قدمت مؤخرا 9,7 مليون دولار لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) للمساعدة الفنية ذات الصلة بالانتخابات”، مشيرة إلى أن واشنطن “استعرضت خططا لتقديم ما يصل إلى 5,2 مليون دولار إضافية لفريق مراقبة الانتخابات التابع لبعثة يونامي تنتظر المشاركة مع الكونغرس“.وأردفت أن “الدولتين اتفقتا على أن وجود فريق مراقبة تابع لبعثة يونامي وآخر تابع لبعثة الاتحاد الأوروبي يمثل جهدا صادقا من المجتمع الدولي لدعم مطالبات الشعب العراقي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في تشرين الأول”.

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