السفارة الأمريكية:ما حدث في ساحتي الخلاني والوثبة ” مجزرة مروعة”

السفارة الأمريكية:ما حدث في ساحتي الخلاني والوثبة ” مجزرة مروعة”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت السفارة الامريكية في بغداد، السبت، موقفا من الاحداث التي شهدتها منطقة السنك وسط بغداد امس.وقالت السفارة، في بيان ، إن “أعمال العنف الوحشية التي وقعت الليلة الماضية ضد المتظاهرين العزل كانت مروعة ومرعبة.. يجب أن يكون للمتظاهرين السلميين الحق في التعبير عن آرائهم دون التعرض لخطر الأذى، وعلى الحكومة العراقية واجب حمايتهم”.وأضافت: “نطالب الحكومة باتخاذ خطوات إضافية لحماية المتظاهرين ومحاسبة مرتكبي هجمات الليلة الماضية”.

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