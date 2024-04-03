السفارة الأمريكية تحذر رعاياها في العراق من عمليات النصب والاحتيال

السفارة الأمريكية تحذر رعاياها في العراق من عمليات النصب والاحتيال
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الأربعاء (3 نيسان 2024) رعاياها في العراق من عمليات نصب واحتيال.وقالت السفارة في بيان ، إنه على “المواطنين الأمريكيين والأجانب المقيمين في العراق الحذر من الوقوع ضحية الاحتيال”.ودعت، بحسب البيان، “مواطنيها إلى حماية معلوماتهم الشخصية والمالية من خلال التعامل مع معدي الضرائب الشرعيين فقط”.

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