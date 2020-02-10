السفارة الأمريكية تحذر رعاياها من تظاهرات ميليشياوية في بغداد والنجف

بغدادمشبكة أخبار العراق- أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد، الاثنين (10 شباط 2020)، تنبيهاً لرعايها بشأن التظاهرات التي قد تنطلق في بغداد والنجف خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وقال بيان للسفارة ، إنه “وفقًا للتقارير، من المتوقع أن تجري تظاهرات وفعاليات ومواكب واسعة النطاق في بغداد في الفترة من 11 إلى 13 فبراير، وكذلك في النجف في 14 فبراير، كما هو الحال مع التظاهرات السابقة وإغلاق الطرق” مشيرة إلى أنه “قد تنطلق تظاهرات في محيط مطار بغداد الدولي”.

وأضاف، أن “العمليات القنصلية العامة في بغداد ماتزال معلقة”، مبينة أنه “يجب على المواطنين الأمريكيين عدم الاقتراب من السفارة الأمريكية في بغداد”.

وتابع بيان السفارة أن “القنصلية الأمريكية العامة في أربيل مفتوحة للتأشيرات ومواعيد خدمات المواطن الأمريكي، بما في ذلك إصدار جواز السفر”.

ودعا بيان السفارة “مواطني الولايات المتحدة في العراق أو المهتمين بالأسرة في العراق الاتصال بوزارة الخارجية”.