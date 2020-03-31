السفارة الأمريكية تدعو رعاياها لمغادرة العراق بسبب تفشي كورونا

السفارة الأمريكية تدعو رعاياها لمغادرة العراق بسبب تفشي كورونا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وجهت السفارة الامريكية في العراق، الثلاثاء (31 اذار 2020)، انذاراً صحياً لرعاياها المتواجدين في البلاد، بعد تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا بالعراق، فيما أكدت أن الرحلات لن تكون مجانية، ويصل سعر التذكرة فيها الى 2500 دولار للشخص الواحد.وذكر بيان صادر عن السفارة، أن “كل من السفارة الامريكية في بغداد والقنصلية العامة الامريكية في أربيل، تعملان على تحديد خيارات للرحلات الجوية قد تكون مُتاحة هذا الاسبوع”.وأدرج البيان رابطا، يمكن من خلاله التسجيل للراغبين لمغادرة العراق من رعايا السفارة، على متن الرحلة المقبلة.ونبه على ان “الرحلات الجوية لن تكون بالمجان”، مبينا: “حيث سيتحتم عليكم حجز وتسديد أثمان كل التذاكر. من المحتمل أن تبلغ الكُلف التقديرية للرحلات الجوية المُتجهة الى الولايات المتحدة مايزيد على 2500 دولار أمريكي للتذكرة الواحدة”.واشار الى أن “وجهات الرحلات الجوية ستكون محدودة، وعقب الوصول الى الولايات المتحدة، سيكون المسافرون مسؤولين عن ترتيب تنقلاتهم الداخلية”.ولفت الى ان “السفارة غير مسؤولة عن السياسات المتعلقة باستصحاب الامتعة والحيوانات الاليفة”.واعلنت وزارة الصحة، يوم أمس الاثنين، تسجيل 83 اصابة جديدة بفيروس كورونا فيما كشفت عن مجمل حالات الاصابة والشفاء في البلاد.وقالت الوزارة في بيان ان مختبرات الوزارة 83 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد موزعة كالتالي:- بغداد الرصافة: 2 – بغداد مدينة الطب: 1- بغداد الكرخ: 11 – البصرة: 10- النجف: 18- السليمانية: 14- كربلاء: 3- المثنى: 12- أربيل: 10- دهوك: 2″.وأكدت الوزارة تسجيل 4 حالات وفاة جديدة (حالتين في النجف وحالة واسط والرابعة في ديالى) وتسجيل 9 حالات شفاء تام (6حالات في النجف و 3 حالات في أربيل).وأضافت انه “بموجب الحصيلة الجديدة ارتفعت الاصابات المسلجة في العراق الى 630 اصابة والوفيات الى 46 وحالات الشفاء التام الى 152”.

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