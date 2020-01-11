السفارة الأمريكية تدين اغتيال المراسل أحمد والمصور صفاء من قبل ميليشيات الحشد

السفارة الأمريكية تدين اغتيال المراسل أحمد والمصور صفاء من قبل ميليشيات الحشد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اصدرت سفارة الولايات المتحدة في بغداد، السبت، بيانا بشأن اغتيال المراسل أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي.وذكر بيان للسفارة: “تدين السفارة الأمريكية في بغداد بشدة الاغتيال المؤسف والجبان لمراسل قناة دجلة الفضائية أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي في البصرة الليلة الماضي”.واضافت، ان “اغتيال واختطاف ومضايقة وترهيب الكوادر الاعلامية ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي المؤيدين للإصلاح في العراق من قبل الجماعات المسلحة لا يمكن أن يستمر دون عقاب”. واشار البيان الى ان “الحكومة العراقية مسؤولة عن دعم حق العراقيين في حرية التعبير وحماية الصحفيين وضمان قدرة الناشطين المسالمين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية من دون خوف من الانتقام، ولا يمكن ان يتم ذلك الا بالعثور على الجناة وتقديمهم الى العدالة”.وتابعت السفارة بحسب البيان: “تعد حرية التعبير بمثابة حجر الزاوية في المجتمعات الديمقراطية، وإن احترام هذه الحقوق والتمسك بها هو أمر أساسي لحماية الديمقراطية وتعزيزها”.وافاد مصدر أمني ان عمليات الاغتيال نفذت من قبل ميليشيا كتائب حزب الله المرتبطة بالحشد الشعبي.

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