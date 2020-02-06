السفارة الأمريكية تصف هجوم ميليشيات الصدر على الإبرياء بالهجوم الوحشي

السفارة الأمريكية تصف هجوم ميليشيات الصدر على الإبرياء بالهجوم الوحشي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أدانت السفارة الامريكية في بغداد، الخميس (06 شباط 2020)، الاعتداء الذي حصل على المتظاهرين في ساحة الصدرين بمحافظة النجف، واصفةً إياه بـ “الهجوم الوحشي”، بحسب تعبيرها.وذكر مكتب المتحدث الرسمي للسفارة في بيان، أن “سفارة الولايات المتحدة في بغداد تدين بشدة الهجوم الوحشي الذي حصل في مدينة النجف الأشرف يوم أمس الأربعاء ٥ شباط والذي أدى إلى مقتل وجرح عدد من المتظاهرين السلميين”.وأضاف البيان: “من المؤسف أنه لا يزال يُسمح للجماعات المسلحة بانتهاك سيادة القانون بالعراق مع الإفلات من العقاب ضد المواطنين السلميين الذي يمارسون حقهم الديموقراطي في حرية التعبير، بما في ذلك مطالبهم بالإصلاح السياسي والاقتصادي”.وأشارت الى أن “الحكومة العراقية وقواتها الأمنية، يقع على عاتقها وضع حد لهذه البلطجة، التي تشمل خطف واغتيال الناشطين المدنيين والصحفيين، وكذلك الضرب واستخدام الذخيرة الحية وحرق الخيام في التظاهرات السلمية”. داعيةً “الحكومة العراقية إلى وضع حد لهذه الممارسات الإجرامية وتقديم مرتكبيها إلى العدالة”.واختتمت السفارة بيانها قائلة: “نحيي المتظاهرين السلميين لالتزامهم بضبط النفس في مواجهة هذه التكتيكات القاتلة، ونحثهم على الحفاظ على سلمية تظاهراتهم، كما وتؤيد الولايات المتحدة تمامًا حقهم الديمقراطي الأساسي في حرية التجمع السلمي والتعبير”.وكانت ساحة الصدرين في النجف، مركز التظاهرات بالمحافظة، قد سجلت اعتداءات على المتظاهرين، راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى.

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