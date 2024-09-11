السفارة الأمريكية تعلن عن استهداف منشآتها الدبلوماسية في مطار بغداد الدولي

السفارة الأمريكية تعلن عن استهداف منشآتها الدبلوماسية في مطار بغداد الدولي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية، الأربعاء، أن منشآتها الدبلوماسية في بغداد تعرضت لهجوم مساء أمس، مؤكدة عدم وقوع إصابات.وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية في بيان، إن “مجمع الخدمات الدبلوماسية الأمريكية في بغداد تعرض لهجوم في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات”.وأضاف، أن “السفارة تقوم بتقييم الأضرار وسببها وستقدم المزيد من المعلومات عندما ينتهي تقييمها”.وأمس الثلاثاء أفاد مصدر أمني، بأن قصفا استهدف المركز اللوجستي التابع للسفارة الأمريكية داخل مطار بغداد الدولي.وبين المصدر، أن “القصف الذي لم تعرف طبيعته بعد إذا كانت صواريخ أو قذائف هاون، وقع بالقرب من الدعم اللوجستي التابع للسفارة الأمريكية، وآخر بالقرب من مقر جهاز مكافحة الإرهاب، التي تقع جميعها ضمن مقتربات مطار بغداد الدولي”.

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