السفارة الأمريكية تمنح (975 )ألف دولار لدعم نظام النافذة الواحدة لتسجيل الأعمال التجارية

السفارة الأمريكية تمنح (975 )ألف دولار لدعم نظام النافذة الواحدة لتسجيل الأعمال التجارية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت السفارة الاميركية لدى بغداد، الإثنين، تقديم الولايات المتحدة 975 ألف دولار لدعم نظام النافذة الواحدة عِبر الإنترنت بالعراق.وقالت السفارة في بيان ، ان “السفير (تولر) انضمَ إلى المسؤولين العراقيين في إطلاقِ نظام النافذة الواحدة عِبر الإنترنت في الـــعـــراق لتسجيلِ الشركات في الـ 26 من أيلول الجاري”، لافتا الى ان ” الولايات المتحدة قدّمتْ مبلغاً بقيمة (975) ألف دولار لدعمِ نظام النافذة الواحدة عِبر الإنترنت، والذي يُمثّلُ أداةً حُكومية إلكترونية طُوِّرت مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارةِ والتنمية لِتُتيح امكانية تسجيل الأعمال التجارية بالكامل عِبر الإنترنت في خطوةٍ واحدةٍ ومُبسّطة”.واضافت ان “نظام النافذة الواحدة عِبر الإنترنت سيُساعدُ هذا على جذبِ الاستثمار في الـــعـــراق من خلالِ تقليل التأخيرات الحاصلة في تسجيلِ الأعمال التجارية وزيادةِ الشفافية والحدِ من الفساد هذا وقد عَمِلَ الـــعـــراقُ على إطلاقِ المشروع هذا مُنذ العام 2017 بدعمٍ من وزارةِ الخارجية الأمريكية”.وأشارَ السفير وفقا للبيان، إلى أنّ “إطلاق نظام النافذة الواحدة عِبر الإنترنت في الـــعـــراق يُعدُ خطوة مُهمة صوب تعزيز العلاقات التجارية بين الـــعـــراق والولايات المتحدة”.

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