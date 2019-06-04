السفارة الأمريكية تهنىء الشعب العراقي بعيد الفطر المبارك

السفارة الأمريكية تهنىء الشعب العراقي بعيد الفطر المبارك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجهت السفارة الأمريكية في بغداد، الثلاثاء، رسالة إلى العراقيين أكدت فيها على الالتزام بدعمه.وقالت السفارة الأميركية في بغداد، في بيان: “نهنئ المسلمين في العراق والعالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك”.وأضافت، أنه “كما هو الحال في العراق وبلدان أخرى، يحتفل المسلمون في أميركا بعيد الفطر الذي هو بمثابة تذكير لنا بأن علينا أن نسعى للتخفيف من معاناة المحتاجين”.وتابعت السفارة، أن “في هذا الوقت وبينما يجتمع العراقيون للاحتفال بالعيد، نود أن نؤكد مرة أخرى بالتزامنا تجاه دعم الشعب العراقي في تعزيز السلام والمصالحة وتحقيق الأمن الاقتصادي لجميع العراقيين. عيد سعيد”.

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