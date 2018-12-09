السفارة الأمريكية في بغداد:نعمل على جعل العراق قائداً اقتصادياً إقليميا

السفارة الأمريكية في بغداد:نعمل على جعل العراق قائداً اقتصادياً إقليميا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت السفارة الامريكية في بغداد، اليوم الأحد، ان واشنطن تشتري 17% من صادرات النفط العراقي.ونشرت السفارة مقطعا مصورا لموظفيها على صفحتها بموقع “فيسبوك” ، مشيرة الى ان “واشنطن تشتري 17% من الصادرات النفط العراقي”، فيما أكدت انها “تسعى الى اجراء شراكة متبادلة مع العراق”.واضافت ان “الصادرات سوف لن تقتصر على النفط فقط”، مشددة على ان “يعود العراق ليكون قائدا اقتصاديا اقليميا مرة أخرى”.وأوضحت ان “غرفة التجارة الامريكية اتت بـ 50 شركة امريكية للسوق العراقية لإجراء شراكات وتقديم سلع متطورة”، لافتة إلى ان “امريكا تسعى الى اجراء شراكة متبادلة مع العراق”.يذكر ان إحدى مهام السفارة الأمريكية في العراق هي الالتزام بدعم الشركات الامريكية للبدء في تصدير او زيادة صادراتها الى العراق.

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