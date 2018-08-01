السفارة الأميركية في لندن تبيع مقتنياتها

بغداد/ شبكة أخبار العراق- منشار دائري وآلاف مناديل الحمام وسيارة سوداء من نوع فولفو S80، كل هذه الأشياء ليست سوى عدد قليل من الأغراض التي لم يعد الدبلوماسيون في السفارة الأميركية في لندن يستخدمونها.

وقال موقع “سكاي نيوز” البريطاني إن البعثة الدبلوماسية الأميركية قررت بيع كل الأغراض التي لم تعد في الحاجة إليها، وذلك بعد انتقالها إلى مقرها الجديد في منطقة “باترسي” المطلة على نهر التايمز في لندن.

وأضاف المصدر أن كل الأغراض التي كانت تتواجد في المكتب، سيتم بيعها في مزاد علني وفقا للوائح وزارة الخارجية الأميركية.