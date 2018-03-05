السفارة الإيرانية:جهانغيري سيزور بغداد الأربعاء المقبل لبحث التحالفات والانتخابات العراقية!

السفارة الإيرانية:جهانغيري سيزور بغداد الأربعاء المقبل لبحث التحالفات والانتخابات العراقية!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت السفارة الإيرانية في العراق، الاثنين، أن وزير التجارة الايراني، محمد شريعت مداري سيصل إلى بغداد اليوم الاثنين في زيارة رسمية، مشيرة إلى أن نائب الرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري سيقوم بزيارة رسمية اخرى بعد غد الأربعاء.وقال مدير اعلام السفارة الايرانية، امير شاهي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية اليوم، إن “الوفد الاول برئاسة النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغير سيصل يوم الاربعاء المقبل ويلتقي برئيس الجمهورية فواد معصوم ورئيس البرلمان سليم الجبوري ورئيس الحكومة حيدر العبادي”.وأضاف شاهي، أن الوفد سيناقش الامور الانتخابية والتحالفات السياسية وتوسيع العلاقات الاقتصادية والاتفاقيات التي يمكن توقيعها بين الجهات المعنية في البلدين الجارين».واوضح شاهي أن «الوفد الثاني سيكون برئاسة وزير التجارة الايراني، محمد شريعت مداري، ويصل اليوم الاثنين لبحث الامور التجارية والاقتصادية ويبدأ مفاوضات مع الجهات الاقتصادية المعنية لتوسيع العلاقات التجارية». 

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