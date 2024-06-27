السفارة الإيرانية تعلن عن تهيئة (14) مركزا انتخابيا في المحافظات العراقية للمشاركة في انتخابات الرئاسة الإيرانية

السفارة الإيرانية تعلن عن تهيئة (14) مركزا انتخابيا في المحافظات العراقية للمشاركة في انتخابات الرئاسة الإيرانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت السفارة الايرانية في العراق، عن تهيئة 14 مركزاً في 9 محافظات لمشاركة الجالية الايرانية في الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي ستجري يوم الجمعة المقبل.وذكرت السفارة الايرانية في بيان، ان “على الجالية الايرانية المقيمة في العراق وزوار العتبات الدينية، المشاركة في الانتخابات عبر توجههم الى 24 صندوقاً انتخابياً تم تهيئته مسبقاً لهذا الغرض”.وهذه الصناديق الـ 24 ستكون جاهزة في 14 مركزاً انتخابياً موزعاً بكل من بغداد، أربيل، السليمانية، البصرة، كربلاء، النجف، ذي قار، ميسان، وصلاح الدين.وحسب أرقام غير رسمية، تقيم في العراق أكثر من عشرة آلاف امرأة ايرانية متزوجات من عراقيين، فضلاً عن وجود ملايين من زوار العتبات الشيعية، وكذلك موظفي السفارة والقنصليات الايرانية  وضباط الحرس الثوري ومكاتب استخبارات إيران في كل من بغداد وأربيل والسليمانية والبصرة وكربلاء والنجف.وفي بغداد تم تحديد السفارة الايرانية في منطقة الصالحية، وكذلك الكاظمية، وأيضاً في حسينية الصدر في شارع باب المراد، لادلاء الإيرانيين بأصواتهم في الانتخابات.ويحقّ للناخبين الاختيار بين ستة مرشّحين من أصل 80 شخصاً قدّموا ترشحيهم للانتخابات، بعدما أقر مجلس صيانة الدستور أهليتهم.ويعدّ ثلاثة من هؤلاء المرشّحين الأوفر حظّاً، وهم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وسعيد جليلي الذي قاد التفاوض مع القوى الكبرى بشأن الملف النووي، والنائب الإصلاحي مسعود بزشكيان.وتحظى الانتخابات الرئاسية الإيرانية بمتابعة دقيقة على الساحة الدولية، لا سيما أنّ طهران تعتبر لاعباً رئيسياً في الشرق الأوسط.

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