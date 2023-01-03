السفارة الإيرانية في بغداد:حشدنا الشعبي سينتقم من أمريكا على مقتل سليماني

السفارة الإيرانية في بغداد:حشدنا الشعبي سينتقم من أمريكا على مقتل سليماني
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار الثقافي للسفارة الإيرانية ببغداد غلام رضا، الثلاثاء، إن العراق سينتقم من أمريكا بقتل “قاسم سليماني” ،وأضاف في حديث صحفي  ،أن كف سليماني سيكون مزارا للوقف الشيعي ،وأشار إلى أن بمباركة محمد رضا السيستاني والاخوة في حشدنا الشعبي يستعدون لتوجيه ضربات ضد القوات الأمريكية  حتى إخراجها من العراق للثأر بمقتل سليماني. وأكد رضا، أن إيران لن توجه إي ضربة للقوات الأمريكية بل حشدنا من سيقوم بذلك لأن سليماني قتل في العراق.

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