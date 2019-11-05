السفارة البريطانية ترفض استخدام العنف ضد المتظاهرين

السفارة البريطانية ترفض استخدام العنف ضد المتظاهرين
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بغداد/شبكة أخبار العراق- عبرت السفارة البريطانية في بغداد، اليوم الثلاثاء، عن رفضها للعنف المستخدم ضد المتظاهرين، مبينةً ان العنف غير مقبول.وذكرت السفارة في بيان ، ان “المظاهرات السلمية هي حق من حقوق الشعب العراقي”، مشيرةً الى ان “العنف ضد المتظاهرين هو امر غير مقبول”.واضافت، يجب على الحكومة التأكد من ان “جميع القوات الامنية تحمي المتظاهرين وتتصرف بصورة مناسبة”.وتشهد العاصمة بغداد وتسع محافظات اخرى منذ يوم الجمعة الماضي الخامس والعشرين من (تشرين اول)، تظاهرات احتجاجية واسعة للمطالبة باقالة الحكومة وتقديم قتلة المتظاهرين الى العدالة والعمل باجراء انتخابات مبكرة باشراف دولي، واسفرت عن مقتل واصابة المئات من المتظاهرين والقوات الامنية نتيجة القمع الوحشي الذي تعرض اليه المتظاهرين.  

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