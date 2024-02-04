السفارة الروسية تدين الضربة الأمريكية على مقرات الحشد الولائي

السفارة الروسية تدين الضربة الأمريكية على مقرات الحشد الولائي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عبرت السفارة الروسية في بغداد،الأحد، عن ادانتها واستنكارها للانتهاكات الامريكية والاعتداء الاخير على الحشد الشعبي في القائم.وذكر بيان للسفارة ، “تعرب سفارة روسيا الاتحادية في جمهورية العراق عن خالص التعازي وبالغ الاسى إلى العراق حكومةً وشعبا في وفاة أبناء الشعب العراقي الصديق نتيجة الضربات الأمريكية الوحشية وغير المشروعة”. واضافت: “إننا نتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين، ونجدد موقفنا الداعم للعراق الصديق”.ودعت روسيا إلى ضرورية احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه، كما دانت التصرفات احادية الجانب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة ان وجود قواتها العسكرية في العراق اصبح مصدرا للتوتر والنزاع لكل البلد. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *