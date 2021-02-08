السفارة الصينية:30 مليار دولار سنوياً حجم صادراتنا للعراق ونأمل تنفيذ الإتفاقية معه

السفارة الصينية:30 مليار دولار سنوياً حجم صادراتنا للعراق ونأمل تنفيذ الإتفاقية معه
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت السفارة الصينية في بغداد، الاثنين، ان حجم صادراتنا للعراق يصل الى اكثر من 30 مليار دولار سنويا، مبينة انها تتمنى ان يتم تنفيذ مشروع او مشروعين ضمن الاتفاق العراقي – الصيني هذا العام، لأن الاتفاقية موجودة وبنودها لدى المالية العراقية.وقال سفير الصين لدى بغداد تشانغ تاو، في مؤتمر صحفي عقدته السفارة في مقرها بالعاصمة بغداد ،ان “حجم صادراتنا  للعراق خلال العام الماضي وصل إلى 30 مليار و100 مليون دولار، كاشفة عن “ادراج مشاريع مهمة في الاتفاقية العراقية – الصينية منها مطار الناصرية ومحطة صلاح الدين الحرارية”.واضافت السفارة، ان “العلاقات الصينية – العراقية تطورت في السنة الماضية”، فيما اشارت إلى أن “هناك بعض التفاصيل التي يجب حلها من الجانبين العراقي والصيني على الطرق القانونية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق العراقي – الصيني”.وشددت السفارة على أن “الصين تدعم جهود العراق في اجراء الانتخابات، وان لديها تواصل مع المفوضية”، لافتة إلى أنها “قامت بتسليم الدفعة الاولى من المساعدات الى مفوضية الانتخابات العراقية”.ونوهت السفارة إلى أن “جميع الشركات الصينية في العراق حافظت على اعمالها خلال فترة كورونا لتنفيذ مشاريعها”. 

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