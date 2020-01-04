السفارة الفلبينية في بغداد تدعو رعاياها بعدم السفر إلى العراق

السفارة الفلبينية في بغداد تدعو رعاياها بعدم السفر إلى العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعت السفارة الفلبينية في العراق، السبت، رعاياها بعد السفر الى العراق.وجاء في بيان للسفارة، “ينصح الفلبينيين الذين هم حاليا في العراق باستعراض صحة جواز السفر الخاصة بهم، وخطط الطوارئ الخاصة بهم مع شركتهم، والوثائق الهامة هي التعهد بتسريح العمال، وينبغي ان ينصح الفلبينيين شركتهم باي اشارة الى التهديد او الخطر”.وأضاف البيان “عند اي اشارة الى التهديد او خطر، ينبغي للفلبينيين النظر في تقديم اجازة غياب عن العمل والعودة الى الفلبين او بلدان اخرى عن طريق الطيران التجاري، مع اصدار سفارة الولايات المتحدة في بغداد استشارة للاميركيين لمغادرة العراق فورا، فان الفلبينيين الذين يعملون من قبل الشركات الامريكية ويضطرون في مغادرة العراق قد يفعلون ذلك فورا و ينصح بعدم الاقتراب عدم الاقتراب من السفارة الفلبينية بعد الان”.

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