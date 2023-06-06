السفيرة الأمريكية:الشعب العراقي هو القرار في تغيير نظام الحكم

السفيرة الأمريكية:الشعب العراقي هو القرار في تغيير نظام الحكم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبرت السفيرة الامريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي، ان مسألة تغيير نظام الحكم تعود للعراقيين أنفسهم، مشيرة إلى ان تركيزها ينصب باتجاه آخر.جاء ذلك في مقابلة صحفية ، ستنشر في وقت لاحق.وبشأن تسريبات وتحليلات تفيد بأن عام 2023 سيكون بداية التغيير في نظام الحكم في العراق أو على الأقل تغيير في الهيكل الحالي للحكومة؟أجابت السفيرة قائلة إن “‎هذا السؤال يُوّجه للعراقيين. إذ ينصب تركيزي على توسيع اتفاقية الإطار الاستراتيجي للعام 2008 بين الولايات المتحدة والعراق بما يتجاوز الأمن إلى علاقة شاملة تحقق نتائج للشعب العراقي. ستستمر الولايات المتحدة في الشراكة مع الحكومة العراقية لتوسيع تعاوننا على أهداف مشتركة، ألا وهي: ترسيخ استقلال الطاقة في العراق وتنمية القطاع الخاص وتحسين مستوى الخدمات العامة وتوسيع العلاقات بين الشعبين ومكافحة الفساد ومكافحة أزمة المناخ وتعزيز أمن العراق واستقراره وسيادته”.

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