السفيرة الأمريكية:العراق سيستورد (3.8)مليون طن من القمح خلال 2024

السفيرة الأمريكية:العراق سيستورد (3.8)مليون طن من القمح خلال 2024
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، اليوم، أن شركات بلادها ستساعد العراق في تأمين احتياجاته من القمح للعام المقبل.وقالت رومانسكي في تغريدة على منصة “أكس” ، “هل تعلم أن العراق سيستورد 3.8 مليون طن متري من القمح خلال العام المقبل لتلبية متطلبات العراقيين كافة من الخبز؟”.وأضافت “ستساعد الشركات الأمريكية على تلبية الطلب المتزايد على القمح في العراق، يذكر ان العراق مكتفي ذاتيا من القمح في 2023.بينما تزيد الحكومة العراقية إنتاج القمح المزروع محلياً”.

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