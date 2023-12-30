السفيرة الأمريكية:بلادي قدمت (73) مليون دولار للعراق في دعم المشاركة المجتمعية

السفيرة الأمريكية:بلادي قدمت (73) مليون دولار للعراق في دعم المشاركة المجتمعية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت  السفيرة الأمريكية رومانسكي في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي في موقع X “تويتر سابقا”، ان هدف الحكومة العراقية المتمثل في دعم المشاركة المجتمعية والحوكمة المحلية الفعالة، يعد أولوية اساسية ضمن الشراكة الأمريكية العراقية الشاملة”. وبينت أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الشرق الأوسط (USAID Middle East) قدمت مبلغ 73 مليون دولار من خلال برنامج “العراق معاً” لتمكين الحكومة من التعاون مع المجتمع المدني والمجتمعات المحلية لتحسين الخدمات العامة.

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