السفيرة الأمريكية:معاقبة مصرف الهدى جاءت لدعمه المنظمات الإرهابية الإيرانية

السفيرة الأمريكية:معاقبة مصرف الهدى جاءت لدعمه المنظمات الإرهابية الإيرانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت السفيرة الامريكية لدى بغداد الينا رومانوسكي، أمس الاثنين (29 كانون الثاني 2024)، على ادراج “مصرف الهدى” ضمن قائمة العقوبات. وقالت السفيرة في تغريدة لها عبر موقع “اكس”: “قامت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم بتصنيف مصرف الهدى كمؤسسة رئيسية لغسل الأموال بسبب استغلاله لوصوله إلى الدولار الأمريكي لدعم منظمات إرهابية أجنبية معينة مثل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وفرضت ايضاً عقوبات اقتصادية على رئيسه التنفيذي”. واضافت: “ستساعد هذه الإجراءات في حماية النظام المالي العراقي والمشاريع التجارية المشروعة من الاستغلال. إن عملنا مع الحكومة العراقية سيعزز المستقبل الاقتصادي لجميع العراقيين”.  وفي وقت سابق، اعلنت وزارة الخزانة الامريكية فرض عقوبات على مصرف الهدى ورئيس مجلس إدارته بدعوى تمويله الارهاب وغسيل الأموال.

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