السفيرة الأمريكية تدعو العراق إلى استقلاله في مجال الطاقة

السفيرة الأمريكية تدعو العراق إلى استقلاله في مجال الطاقة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت السفيرة الأميركية لدى العراقي ألينا رومانوسكي، السبت، إن الفرصة متاحة للعراق للعب دور أكبر في سوق الطاقة العالمي.وكتبت رومانوسكي في تغريدة، “تحدثت اليوم في معرض بغداد للنفط والغاز وسلطت الضوء على الفرصة المتاحة للعراق للعب دور أكبر في سوق الطاقة العالمي لضمان استقلاله في مجال الطاقة وخلق المزيد من الوظائف للعراقيين”.وأضافت رومانوسكي، أن “القطاع الخاص في الولايات المتحدة على استعداد للمشاركة لجعل هذا الأمر واقعاً”. 

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