السفيرة الأمريكية تشكر المالكي لدوره في تعزيز العلاقات بين بغداد وواشنطن

السفيرة الأمريكية تشكر المالكي لدوره في تعزيز العلاقات بين بغداد وواشنطن
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، سفيرة الولايات المتحدة الامريكية لدى العراق الينا رومانسيكي التعاون المشترك بين البلدين.وذكر المكتب الإعلامي للمالكي في بيان ، أن “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، استقبل بمكتبه اليوم سفيرة الولايات المتحدة الامريكية لدى العراق الينا رومانسيكي”، مبيناً أنه “جرى خلال اللقاء بحث التطورات السياسية والامنية في البلاد والمنطقة، فضلا عن التعاون بين البلدين وبما يعزز أواصر العمل والتنسيق على الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الصديقين”.وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون بحسب البيان أن “العراق يستعد لاستكمال عملية الاعمار والبناء خصوصا بعد اقرار الموازنة الاتحادية”، مبيناً “الحاجة الى جهود الجميع من اجل ترسيخ الاستقرار  السياسي والاقتصادي في البلاد وفق رؤية شاملة، والتركيز على المشاريع ذات الأولوية، خصوصا الصحة والسكن والخدمات الأساسية، ودعم الاستثمار ودخول الشركات الاجنبية سيما الامريكية وفق ما اقرته اتفاقية الاطار الاستراتجية المبرمة بين بغداد وواشنطن”.وشدد المالكي على “ضرورة بذل سفيري العراق والولايات المتحدة الامريكية الجهود في تعزيز العلاقات وتطويرها وارساء التعاون الثنائي وفق مبدا الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”.بدورها، اكدت “السفيرة الامريكية التزام بلادها تجاه الشعب العراقي والحكومة العراقية”، مشيدة بـ “دور المالكي في تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الامريكية لما يمتلكه من حضور مؤثر في الدولة والمشهد السياسي العراقي”.

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