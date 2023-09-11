السفيرة الأمريكية تفتتح وحدة مراقبة الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي

السفيرة الأمريكية تفتتح وحدة مراقبة الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رحبت السفيرة الأمريكية في العراق آلينا رومانسكي،  امس الأحد (10 ايلول 2023)، بافتتاح وحدة مراقبة الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي، مشيرة إلى أنها تمثل جزءا أساسياً من قدرة العراق على مكافحة الاتجار غير المشروع.ونشرت السفيرة، على موقع التواصل الاجتماعي “أكس”، صورة لها بينما تلقي كلمة خلال افتتاح الوحدة في مطار بغداد الدولي. وقالت رومانسكي، في تغريدة، إن “الحركة الآمنة للشحن الجوي ستشجع على المزيد من التجارة بين العراق والاقتصاد العالمي، وتقلل من الإتجار غير المشروع والتهديدات العابرة للحدود”. وأشارت إلى أن وحدة المراقب الشاحن الجوي تمول من برنامج مراقبة الصادرات الاقليمية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية. وأعربت عن “احترام الولايات المتحدة الأمريكية لشركائها العراقيين لالتزامهم المستمر في تأسيس أمن الحدود من أجل عراق أكثر استقراراً وأمناً وسيادة”.وأضافت أن “سلامة وأمن شركائنا الدوليين هي أمن للعالم أجمع”. كما قدمت شكرها لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لعمله الجاد في إنشاء هذه الوحدة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية. وقالت إن “استخدام المهربين للبضائع المشروعة لإخفاء الشحنات غير القانونية وأن الحجم الكبير للتجارة العالمية وحركات الشحنات يجعل من الصعب على مسؤولي الجمارك تنفيذ القانون واكتشاف الحمولات غير المشروعة، التي غالبا ما تكون مخفية”.وأضافت رومانسكي أن “العراق يبعث من خلال إنشاء هذه الوحدة رسالة قوية إلى المجتمع الدولي مفادها أنه يواصل العمل على إجراءات الجمارك ومراقبة البضائع بشفافية”، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تجعل العراق قريبا من تحقيق هدفه في المزيد من الرحلات الجوية بين بغداد والمدن الكبرى حول العالم.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي، عن إفتتاح وحدة مراقبة الحاويات في مطار بغداد الدولي بدعم من قبل مكتب الامم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، والتي ستساهم في مراقبة الحاويات وإستهداف الشحنات العالمية الخطرة بناءا على تحليل مؤشرات الخطر الموجودة في وثائق الشحن.

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