السفيرة الأمريكية :حان الوقت لإنهاء الفساد في العراق

السفيرة الأمريكية :حان الوقت لإنهاء الفساد في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت السفيرة بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، في تغريدة عبر تويتر ، إنه “حان الوقت لإنهاء وباء الفساد وتنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل واستثمار أموال العراق في الأفراد والبنية التحتية للعراق”.واضافت: “السفارة الامريكية تدعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والحكومة العراقية في مواجهة الفساد وتغيير الوضع الراهن”.

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