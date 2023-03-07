السفيرة الأمريكية ووزير الموارد المائية يبحثان أزمة المياه في العراق من قبل دول المنبع

السفيرة الأمريكية ووزير الموارد المائية يبحثان أزمة المياه في العراق من قبل دول المنبع
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحثت سفيرة واشنطن لدى العراق آلينـــا رومانوسكي، مع وزير الموارد المائية عون ذياب أزمة المياه بالعراق فيما تحدثت عن “قرارات استراتيجية”. وقالت رومانوسكي في تغريدة ، إنها “التقت أمس مع وزير الموارد المائية عون ذياب لمناقشة الوضع المائي في العراق والمساعدات الأمريكية لتعزيز قدرة الحكومة على إدارة المياه وضمان سلامة السدود”. وأشارت الى “القرارات الإستراتيجية” التي يمكن أن تضمن “أمن العراق المائي في المستقبل”. ويشهد العراق ازمة جفاف حادة أدت الى انخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات، وتضرر العديد من المناطق الزراعية الجنوبية والوسطى جراء شح المياه.

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