السفير الأمريكي يؤكد على أهمية الشراكة بين بلاده والعراق

السفير الأمريكي يؤكد على أهمية الشراكة بين بلاده والعراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد السفير الأميركي لدى بغداد ماثيو تولر، الإثنين، خلال لقائه القيادي في منظمة بدر ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أهمية الشراكة مع العراق.وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان ، أن “مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم الإثنين، السفير الأميركي في بغداد، ماثيو تولر”، لافتاً إلى أنه “في بداية اللقاء، قدم السفير الأميركي التهنئة بانتخاب رئيس البرلمان العراقي ونائبيه”.وأعرب السفير الأميركي، عن “أمله بأن تتشكل الحكومة العراقية الجديدة بأسرع وقت”، مؤكداً “أهمية الشراكة مع العراق”.وأشار إلى أن “بلاده تأمل بتوسيع هذه الشراكة لتشمل  كافة المجالات “.وبحث الطرفان، بحسب البيان، “الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلا عن بحث ملف مخيم الهول الحدودي”. 

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