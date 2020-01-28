السفير الأمريكي يبحث مع رئيس السلطة القضائية نتائج التحقيق في مهاجمة سفارة بلاده

بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر، الثلاثاء (28 كانون الثاني 2020)، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان نتائج التحقيق بمهاجمة سفارة بلاده في المنطقة الخضراء.وذكر القضاء في بيان ، أن “زيدان، استقبل بمكتبه اليوم الثلاثاء المصادف 1/28/ 2020 السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر”.واضاف البيان أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى بحث مع السفير الامريكي موضوع نتائج التحقيق بخصوص الهجوم المتكرر على السفارة الامريكية في بغداد”.