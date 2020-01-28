السفير الأمريكي يبحث مع رئيس السلطة القضائية نتائج التحقيق في مهاجمة سفارة بلاده

السفير الأمريكي يبحث مع رئيس السلطة القضائية نتائج التحقيق في مهاجمة سفارة بلاده
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر، الثلاثاء (28 كانون الثاني 2020)،  مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان نتائج التحقيق بمهاجمة سفارة بلاده في المنطقة الخضراء.وذكر القضاء في بيان ، أن “زيدان، استقبل  بمكتبه اليوم الثلاثاء المصادف 1/28/ 2020 السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر”.واضاف البيان أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى بحث مع السفير الامريكي موضوع نتائج التحقيق بخصوص الهجوم المتكرر على السفارة الامريكية في بغداد”.

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