السفير الأمريكي يدعو بغداد وأربيل إلى التفاهم والتنسيق لحل الخلافات بينهما

السفير الأمريكي يدعو بغداد وأربيل إلى التفاهم والتنسيق لحل الخلافات بينهما
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر ،الأربعاء، إن بلاده تشجع حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية على التفاهم والتنسيق بينهما لحل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد.واستقبل مسعود بارزاني في مصيف صلاح الدين السفير الأمريكي، وفقا لبيان صادر عن مقر البارزاني.وقال البيان : أنه خلال اللقاء الذي حضره روبريت پالادینو القنصل العام الامريكي في اربيل تمت مناقشة أوضاع العراق وآخر المستجدات، والمعادلات في العملية السياسية بالعراق، والخطوات الدستورية بعد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي.وأضاف البيان أن اللقاء أكد على ضرورة التنسيق والتعاون بين القوى السياسية، ومكونات العراق.وفي جانب آخر من اللقاء ذكر السفير الأمريكي أن بلاده تهتم وبعناية بالتغيرات والأحداث السياسية العراقية، وتشجع الأطراف كافة وإقليم كردستان والحكومة الاتحادية على التفاهم، والتنسيق لمعالجة الإشكالات.واكد السفير أيضا أن الولايات المتحدة ملتزمة بامن واستقرار وتنمية العراق وإقليم كردستان، وفقا للبيان.

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