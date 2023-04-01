السفير الإيراني:أربيل مركز التخطيط الإرهابي ضد إيران

السفير الإيراني:أربيل مركز التخطيط الإرهابي ضد إيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال السفير الإيراني لدى العراق،  محمد كاظم آل صادق، السبت،  ان بلاده “لم تفكر مطلقاً” في اجتياح اراضي اقليم كردستان.وذكر آل صادق في تصريح متلفز :”ايران لم تفكر أبداً في اجتياح أراضي اقليم كردستان وحصل مؤخراً تفاهم بين مسؤولي البلدين ولم تكن هناك نية لدخول الاراضي العراقية مطلقاً”.وبرر القصف الإيراني على الاقليم بانه “حق مكفول في الدفاع عن النفس، لكن نأمل من التفاهم الأخير بين البلدين في السيطرة على المجاميع المسلحة وان لا يتكرر اي اعتداء على أراضينا”.وأضاف ان “الإضطرابات الأخيرة في ايران بسبب تسلل عناصر كردية معارضة من أربيل، وأجهزتنا الأمنية  ألقت القبض على خلية ارهابية في ايران كان لديها مخطط كبير أنطلقت من أربيل أيضاً”.وشدد على ان “إيران لا تصدر ازماتها للخارج وهي تواجه عمليات ارهابية تنطلق من اقليم كردستان، وأحياناً طائرات مسيرة امريكية تستطلع الحدود العراقية الايرانية وبداخل عمق حدودونا”.وكشف السفير الإيراني انه “سلم 18 مذكرة احتجاج للخارجية العراقية بسبب هذه الانتهاكات التي تحدث لحدودنا”.وأعلن عن “عزمه زيارة اقليم كردستان “.

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