السفير الإيراني:بزشكيان سيوقع مع السوداني (30) إتفاقية لخدمة الاقتصاد الإيراني

السفير الإيراني:بزشكيان سيوقع مع السوداني (30) إتفاقية لخدمة الاقتصاد الإيراني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق، اليوم الأربعاء، أن زيارة الرئيس الايراني إلى العراق ستشمل إقليم كوردستان والبصرة.وقال السفير الإيراني في حديث صحفي، إن زيارة الرئيس الايراني مسعود بزشكيان ستكون لمدة ثلاثة أيام (11.12.13) من أيلول/ سبتمبر المقبل، ويجري العمل أن أن تشمل بالإضافة إلى بغداد، إقليم كوردستان والبصرة.وأضاف أن الزيارة ستشهد توقيع أكثر من 30 اتفاقية لخدمة الاقتصاد والأمني والتجاري الإيراني، بالإضافة إلى اتفاقيات تخص ملف المياه جميعها لصالح إيران .وكانت المصادر أشارت إلى أن بزشكيان سيزور العراق قبل ان يتوجه الى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في شهر تموز/يوليو الماضي، دعوة رسمية إلى بزشكيان لزيارة العراق.

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